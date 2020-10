"Futterspenden sind lieb gemeint und wir finden es auch toll, dass uns die Besucher unterstützen wollen", sagt ein Tierarzt im Zoo in der Stadt Hamburg. Allerdings sei es so, dass die meisten Tiere Eicheln und Kastanien nicht vertragen. Der Zoo kann also mit so einer Futterspende wenig anfangen.

Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg können die Besucher nur im Elefantenhaus Futter spenden. Dort steht eine Kiste für Obst und Gemüse. Besser also, man fragt vorher nach, was in einem Tierpark gebraucht wird, wenn man gerne etwas spenden möchte.