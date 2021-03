Unter Menschen gibt es so etwas häufig: Ein Paar nimmt ein Kind anderer Eltern bei sich auf. Man spricht von adoptierten Kindern oder Pflegekindern. Etwas Ähnliches haben Forscher jetzt auch bei Affen in Afrika beobachtet. In dem Land Kongo nahmen zwei Affen-Weibchen zwei fremde Junge bei sich auf.