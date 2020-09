Jaguare sind die größten Raubkatzen in Amerika. Foto: Andre Penner/AP/dpa

Ich bin ein Jaguar. Erkennen kannst du mich an den schwarzen, wolkigen Flecken auf meinem hellen Fell. Wir Jaguare sind die größten Raubkatzen Amerikas. Weltweit sind nur Löwen und Tiger größer als wir.

Wenn ich Hunger habe, kann ich ganz schön gefährlich werden. Ich habe so starke Zähne und so einen starken Kiefer, dass ich meine Beute mit einem Biss erlegen kann. Wenn ich dann mal satt bin, schwimme ich sehr gerne. Das ist mein größtes Hobby.

Menschen begegne ich normalerweise nicht. Mein Zuhause sind Regenwälder wie zum Beispiel in Argentinien und Brasilien. Diese Länder liegen auf dem Kontinent Südamerika. Doch in letzter Zeit gibt es immer wieder Brände in den Wäldern. Sie bedrohen mein Zuhause.