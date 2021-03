Schon klar, woher der Name dieser Tiere kommt: Es sind Goldstumpfnasen!. Foto: Tpg/TPG via ZUMA Press/dpa

Das neugeborene Äffchen gehört zu den Goldstumpfnasen. Einige Tausend dieser seltenen Tiere leben in der Natur in China, und zwar in den Bergen. Dort ist es oft eisig kalt. Manche Forscher vermuten, die Nasen sind so klein, damit sie in der Kälte nicht erfrieren können. Auch die Ohren der Tiere ragen kaum aus dem flauschigen Fell heraus.

Das Jungtier mit der Mini-Nase wurde vor Kurzem in einem Wildgehege in China geboren.