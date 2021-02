Corona-Spürhund Filou zeigt, was er kann. Foto: Ole Spata/dpa

Bereits im Sommer 2020 wurden einige Spürhunde der Bundeswehr darauf trainiert. Es sei erstaunlich, wie schnell die Hunde das gelernt haben, sagte eine Trainerin.

Am Mittwoch informierte sich ein Politiker aus Niedersachsen über die Corona-Spürhunde. Er kann sich vorstellen, sie zum Beispiel bei Besuchen im Restaurant oder bei kleineren Veranstaltungen einzusetzen. Auch das Reisen könnten die Hunde sicherer machen. In wenigen Städten im Ausland arbeiten solche Spürhunde schon an den Flughäfen.