Kommt ein Biber in die Apotheke: So beginnt höchstens ein Witz. Im echten Leben kaufen sich Biber natürlich nichts in Apotheken. Doch was machen sie und andere Tiere, wenn sie krank sind? "Sie nutzen die Natur, um Krankheiten vorzubeugen und um gesund zu bleiben", sagt eine Fachfrau. Geht es ihnen dennoch mal nicht so gut, holen sie sich auch ihre Heilmittel aus der Natur.