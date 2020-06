Seit ungefähr zwei Wochen kümmert sich dieser Weißstorch ganz alleine um seinen Nachwuchs. Das andere Elternteil ist nach einem Unfall gestorben.

Die Menschen in dem Dorf Berkenbrück im Bundesland Brandenburg haben Mitleid mit dem Storch. In der Nähe des Nestes haben sie einen Behälter mit Wasser und Fischen aufgestellt. Nach einigen Tagen nahm der Weißstorch die Hilfe an: Nun schnappt er sich die Fische aus der Wanne. Angler im Ort sorgen für ständigen Nachschub. So helfen sie dem alleinerziehenden Storch.