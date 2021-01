Es geht darum, wer in dem Turnier das Achtelfinale erreicht. Die meisten Teams in dieser Runde stehen schon fest. Zwei Mannschaften fehlen aber noch. In dieser Woche werden deshalb zwei Spiele nachgeholt. Neben Leverkusen und Frankfurt spielen am Mittwoch auch der FC Bayern München und Holstein Kiel gegeneinander. Die Gewinner kommen eine Runde weiter, die Verlierer scheiden aus.

Die Fußballer aus Kiel spielen in der zweiten Bundesliga. Im DFB-Pokal machen nämlich Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen mit. Manchmal treffen aber auch Fußballer aus der gleichen Liga aufeinander, so wie Leverkusen und Frankfurt.