An diesem Wochenende hat die neue Saison in der Bundesliga angefangen. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund zeigten direkt, wie gut sie spielen können. Die Münchener hatten am Freitag mit 8:0 gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Allein Angreifer Serge Gnabry erzielte drei Tore. Auch Leroy Sané gelang ein Treffer. Er ist erst im Sommer zu den Bayern gewechselt.

Die Dortmunder gewannen am Samstag mit 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Dabei wirbelten besonders zwei 17-Jährige über den Platz. Sie heißen Jude Bellingham und Giovanni Reyna und sorgten für den ersten Treffer des Spiels. Der Top-Stürmer Erling Haaland ist nicht viel älter als die beiden. Er schoss das zweite und dritte Tor für die Dortmunder.