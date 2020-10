Auch in den kommenden Monaten werden wohl nur selten Reiter und Pferde vor Zuschauern über Hürden springen. In den großen Hallen für solche Veranstaltungen könnten sich viele Leute mit dem Virus anstecken. In Westeuropa wurde deshalb schon mehr als die Hälfte der geplanten Turniere für die Serie abgesagt.

Wenn doch einige stattfinden, dann mit deutlich weniger Publikum als sonst. Einer der Organisatoren befürchtet, dass gar keine Zuschauer zugelassen werden. Das aber würde für ihn nicht funktionieren, weil das Geld für Eintrittskarten fehlen würde, sagt er.

Manche Städte hoffen aber noch, dass die Springturniere stattfinden können: wie etwa Leipzig. Dort sollen die Reiter im Januar antreten.