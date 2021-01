Doch nicht alle handeln dabei fair. Immer wieder greifen Sportler zu verbotenen Tricks, um ihre Leistung zu steigern. Man nennt das Doping. Ihnen helfen oft Leute, die sich mit Medizin auskennen.

Einer dieser Helfer wurde aber erwischt. Der Arzt hatte mehrere Jahre lang Radsportlern und Wintersportlern beim Doping geholfen. Dazu bekamen sie vor Wettkämpfen verändertes Blut gespritzt.

Am Dienstag wurde der Arzt für seine Taten von einem Gericht in der Stadt München verurteilt: Er muss fast fünf Jahre ins Gefängnis. Zusätzlich darf er in seinem Beruf vorerst nicht mehr arbeiten. Auch einige Sportler bekamen schon Strafen.