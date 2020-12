Das Geld will Sebastian Vettel Projekten spenden, die sich um Kinder in Afrika kümmern. "Dieser Helm kann mehr als eine Botschaft sein", sagte der frühere Weltmeister. Damit spielt er auf die vielen Zeichen auf dem Helm an.

Da ist zum Beispiel eine Regenbogenfahne, wo sonst eine Deutschland-Flagge aufgemalt ist. Der Regenbogen gilt als Zeichen dafür, dass Menschen ganz verschieden sein können. Zudem sind darauf Menschen mit verschiedenen Hautfarben abgebildet. Auf der Oberseite des Helms befindet sich noch ein Satz auf Englisch. Übersetzt lautet er: "zusammen als eins".