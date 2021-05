EINGESTELLT: Robert Lewandowski hat es geschafft! Mit seinem Elfmeter-Tor gegen Freiburg hat der Stürmer des FC Bayern einen alten Rekord eingestellt. Er hat nun 40 Tore in nur einer Bundesliga-Saison erzielt. Das hat vor ihm nur Gerd Müller geschafft. Im letzten Spiel gegen Augsburg könnte Robert Lewandowski den Rekord sogar noch knacken.

GERETTET: Der FC Augsburg, Hertha BSC und der FSV Mainz 05 dürfen schon jubeln. Sie haben genug Punkte und können nicht mehr in die 2. Liga absteigen. Die Mannschaften aus Köln, Bremen und Bielefeld hingegen müssen noch zittern. Eines dieser drei Teams wird absteigen, eines muss in die Relegation. Dort spielt es dann zweimal gegen den Dritten der zweiten Liga. Wer gewinnt, spielt in der kommenden Saison in der ersten Liga.

GETRENNT: Werder Bremen setzt beim spannenden Ende der Saison auf einen neuen Trainer. Der Verein hat sich am Sonntag von Florian Kohfeldt getrennt. Für ihn übernimmt Thomas Schaaf. Er war schon einmal viele Jahre Trainer in Bremen.