Grund für diesen Entschluss ist auch die Europameisterschaft im Jahr 2024. Sie soll in Deutschland stattfinden. "Ein Turnier im eigenen Land kann unglaublich viel bewegen, vor allem auch erneuern", sagte Joachim Löw. Nach 15 Jahren als Chef-Trainer möchte er Platz für jemanden neues machen.

Und was macht Joachim Löw nun? Zunächst will er sich natürlich voll auf die EM in diesem Sommer konzentrieren. "Was danach kommt, muss man sehen, und das muss ich auch ein bisschen auf mich zukommen lassen", sagte der Trainer.