Gegen den FC Bayern haben die Spieler vom BVB in letzter Zeit oft verloren. Am Sonntag spielen beide Vereine wieder in München gegeneinander. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Die Bayern stehen gerade ganz oben in der Tabelle der Bundesliga. Auf Platz fünf kommt der BVB. Ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellen-Spitze ist es dieses Mal also nicht. Trotzdem sagte der Präsident vom FC Bayern zu Reportern: "Bayern und Dortmund waren in den vergangenen zehn Jahren die bestimmenden Mannschaften im Kampf um die Meisterschaft. Wir hatten in den letzten acht Jahren die Nase vorn, aber es ist und bleibt ein Spitzenspiel."