So spektakulär versenkt LeBron James den Ball regelmäßig im Korb. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa

Der Trainer meinte aber nicht die Körpergröße des Basketballers. LeBron James ist mit mehr als zwei Metern zwar wirklich riesig. Andere Basketballer wie der frühere Profi Dirk Nowitzki sind aber noch größer. Gemeint war also etwas anderes: LeBron James ist der Beste, den es jemals gegeben hat. Von vielen wird er nur King James genannt. Auf Deutsch: der König.

Am Sonntagabend gewann LeBron James mit seiner Mannschaft die Meisterschaft in der NBA (gesprochen: en bi äi). Das ist die beste Basketball-Liga der Welt. LeBron James spielt schon seit vielen Jahren erfolgreich in der Liga. Die Meisterschaft hat er nun schon mit drei verschiedenen Teams gewonnen.