Dortmund und Gelsenkirchen, diese beiden Städte liegen nah beieinander. Obwohl sie Nachbarn sind, mögen sich die Fans ihrer Fußball-Vereine nicht so richtig. Auch deswegen ist es immer eine große Sache für Fans und Spieler, wenn Borussia Dortmund und Schalke 04 gegeneinander spielen. So ein Spiel in der Nachbarschaft wird auch Derby (gesprochen: dörbi) genannt.