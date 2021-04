Die EM wurde bis Sonntag in der Stadt Basel in unserem Nachbarland Schweiz ausgetragen. Am Ende landete Elisabeth Seitz am Samstag auf Platz sieben.

Schon beim Einturnen war es für die Deutsche nicht perfekt gelaufen. Davon spricht man, wenn sich Turnerinnen und Turner kurz vor dem Wettkampf auf ihre Übungen vorbereiten.

"Letztendlich turnt man ja ein, um sich ein gutes Gefühl zu holen", sagte Elisabeth Seitz hinterher. "Ich hab eingeturnt und hab nicht so ein gutes Gefühl danach gehabt."