Auch am Samstag wollen die Gladbacher jubeln. Foto: Federico Gambarini/dpa

6:0 und 4:0 gewannen sie gegen Schachtjor Donezk aus dem Land Ukraine. Ziemlich stark! "Mir macht das schon sehr viel Spaß", sagte einer der Chefs. In der Bundesliga tut sich das Team allerdings schwerer. Da konnten die Gladbacher etwa zuletzt zwei Mal nicht gewinnen. Doch jetzt wollen sie auch in diesem Wettbewerb wieder einen Sieg erzielen.

Am Samstag treten sie gegen den FC Schalke 04 an. Das Team konnte zwar seit Januar kein Spiel mehr in der Bundesliga gewinnen. Der Gegner beim letzten Sieg hieß aber ausgerechnet: Borussia Mönchengladbach.