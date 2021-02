Beim Elfmeterschießen macht ihnen keiner was vor. Die Fußballer vom SSV Jahn Regensburg haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. So weit kam der Verein aus der zweiten Liga noch nie. Am Mittwochabend gewann Regensburg gegen den 1. FC Köln aus der Bundesliga mit 4:3 im Elfmeterschießen.