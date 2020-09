Der Fußball-Star Cristiano Ronaldo vermisst sogar die Fans der gegnerischen Teams. "Ich mag es, wenn ich in Auswärtsspielen verspottet werde, das motiviert mich", sagt er. Was ihm dagegen nicht gefällt, sind die leeren Stadien. "Es ist, als würde man in einen Zirkus ohne Clowns, in einen Garten ohne Blumen gehen."

Cristiano Ronaldo sagte aber auch: Die Gesundheit sei wichtiger als ein volles Stadion.