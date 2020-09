Andrea Petkovic schied schon in der ersten Runde aus. Foto: Thomas Samson/AFP/dpa

So mussten auch die deutschen Tennis-Spielerinnen Angelique Kerber und Andrea Petkovic jetzt bei einem wichtigen Turnier in der Stadt Paris im Land Frankreich antreten. Dabei gab es für sie keine guten Ergebnisse: Beide verloren schon in der ersten Runde und sind damit ausgeschieden.

Eigentlich findet das Turnier in Paris im Frühling statt. Dann ist meist besseres Wetter. Wegen der Corona-Krise wird diesmal im Herbst gespielt. "Ich habe, glaube ich, noch nie ein Grand-Slam-Match in langen Klamotten gespielt", sagte Angelique Kerber nach dem Spiel. Grand Slams heißen die vier wichtigsten Turniere des Jahres. "Es ist ein komisches, ganz anderes Jahr", sagte sie enttäuscht.