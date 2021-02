Dieser BMX-Fahrer bereitet sich auf die Olympischen Spiele in Japan vor. Er heißt Daniel Dhers. Foto: Jesus Vargas/dpa

Denn BMX Freestyle soll zum ersten Mal eine Disziplin bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer sein. Der Wettbewerb sollte bereits im vergangenen Jahr in Japan ausgetragen werden. Doch wegen des Coronavirus wurde er verschoben. Bisher ist geplant, dass er nun in diesem Sommer ausgetragen wird.

Beim BMX Freestyle-Wettbewerb bekommen die Fahrer Punkte. Bewertet wird unter anderem, wie schwierig und einfallsreich die Tricks sind, die sie zeigen. Und natürlich, wie gut die Sportler sie ausführen. Am Wochenende konnte man schon einige der BMX-Profis bei einem Wettbewerb im Land Venezuela sehen.