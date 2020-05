Das Lied heißt "Rain on Me", übersetzt also etwa: Regne auf mich herab. Es gehört zu einem neuen Album, das Lady Gaga demnächst veröffentlichen will.

Für Ariana Grande ist es schon das zweite Duett in diesem Monat. Anfang Mai brachte sie zusammen mit Justin Bieber ein Lied heraus. Darin geht es indirekt um die Corona-Zeit. Die beiden singen darüber, dass sie zu Hause bleiben müssen und draußen nichts los ist.