Am Donnerstagabend beantworteten die beiden Fragen von Wählerinnen und Wählern im Fernsehen. Es ging zum Beispiel um die Coronakrise. Ungewöhnlich daran war: Donald Trump und Joe Biden traten zeitgleich in unterschiedlichen Sendern auf. Die Leute mussten sich also entscheiden, wem sie zuschauen wollten.

Eigentlich sollten beide gemeinsam im Fernsehen zu sehen sein. Doch dann steckte sich Donald Trump mit dem Coronavirus an. Der gemeinsame Auftritt sollte online stattfinden, doch das wollte Donald Trump nicht. So kam es zu den zwei getrennten Auftritten. Bald soll es aber noch ein gemeinsames Fernseh-Duell geben, nämlich am Donnerstag.