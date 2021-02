Nichts wie raus! Das dachten am Wochenende eine Menge Leute. Sie wollten das warme Wetter und die Sonne genießen. An einigen beliebten Orten wurde es deswegen ganz schön voll. In den Parks oder an den Stränden etwa wollten viele Menschen spazieren gehen. Aber viele Leute an einem Ort? Keine so gute Idee in der Corona-Krise!