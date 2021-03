Egal ob Pappe, Kunststoff oder Glas: In unserem Alltag haben wir ständig mit Verpackungen zu tun. Doch was machen wir mit dem ganzen Müll? Was kommt in welche Tonne oder in welchen Sack? Erst mal ist es natürlich gut, Müll zu vermeiden. Erst dann kommt das Trennen und danach das Recycling.

Das Wort kommt aus dem Englischen und heißt wiederverwerten. An diesem Donnerstag ist Weltrecyclingtag. "Recycling bedeutet, dass man aus einem Produkt, einem Abfall, die Rohstoffe zurückgewinnt, um daraus neue Produkte herstellen zu können", sagte Philipp Sommer. Er ist Recycling-Experte der Deutschen Umwelthilfe.

"Umso besser wir zu Hause den Müll trennen, umso besser kann man auch recyceln", erklärt der Experte. In die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack gehören vor allem Kunststoffe, zum Beispiel Joghurtbecher, Plastiktüten und Plastikflaschen.

Dazu gehören auch Verpackungen aus mehreren Materialien, die sich nicht voneinander trennen lassen. Fachleute sprechen von Verbundstoffen, zum Beispiel bei Getränke-Kartons. "Es reicht, wenn man den Joghurt aufgegessen hat. Man muss ihn dann nicht noch einmal auswaschen", sagt Philipp Sommer. Gereinigt werde der Müll vor dem Recycling ohnehin. Auswaschen verbrauche nur zusätzliches Wasser.

Einige Verpackungen bestehen aus verschiedenen Teilen. Deckel und Verpackung zum Beispiel müssen manchmal getrennt voneinander entsorgt werden. Dasselbe gilt für Papierrollen, die um einige Becher gewickelt sind. Pappe und Kunststoff können so einzeln gesammelt und wiederverwertet werden.