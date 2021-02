Schon seit Monaten parken lange, flache Schiffe am Ufer eines Kanals. Mit Touristen an Bord sind diese Flusskreuzfahrtschiffe normalerweise in ganz Europa unterwegs. Wegen der Corona-Krise geht das aber gerade nicht. Zum Überwintern haben die Schiffe deshalb in der Nähe der Stadt Hannover im Mittelland-Kanal angelegt.