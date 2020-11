Überall Wasser: Helfer bringen ein Mädchen in Sicherheit. Foto: Aaron Favila/AP/dpa

Die Philippinen liegen in Südostasien. In dem Land, das aus mehreren Tausend Inseln besteht, wütete in der Nacht zum Donnerstag ein Taifun namens "Vamco". Der tropische Wirbelsturm brachte heftigen Regen, Wind und hohe Wellen. Das führte zu Überschwemmungen.

"Die Strömung ist sehr stark, darum können wir keine Schwimmgeräte oder handbetriebene Boote benutzen", sagte der Bürgermeister einer betroffenen Stadt. Viele Menschen brachten sich vor dem Wasser in Sicherheit - etwa auf Häuserdächern oder in höheren Lagen.

Der Taifun habe sich mittlerweile leicht abgeschwächt, sagen Wetter-Experten. Nun können Rettungskräfte beginnen, das Chaos zu beseitigen und sich um die Menschen zu kümmern.