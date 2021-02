"Stiefel an und Hose hochziehen, Jacke drüber, Helm auf - in 30 Sekunden muss man einsatzfähig sein", erklärt die Flughafen-Mitarbeiterin Annette Rückert. In kürzester Zeit müssen die Feuerwehrleute dann über Rutschen und Stangen von den Ruheräumen in eines der 18 Löschfahrzeuge gelangen.

Damit das im Ernstfall klappt, üben die Helfer immer wieder. Die Feuerwehrleute trainieren zum Beispiel in einem 23 Meter hohen Turm, Menschen aus brennenden und verrauchten Gebäuden zu retten. Damit sie dafür fit bleiben, können die Feuerwehrleute in einem speziellen Hindernis-Parcours (gesprochen: hindernisparkur) Sport machen.