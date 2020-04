Am Mittwoch sprachen Politikerinnen und Politiker darüber. Sie entschieden: Die Regeln gelten mindestens bis zum 19. April, also auch während der Osterfeiertage. Am 19. April enden in fast allen Bundesländern die Osterferien.

Am Dienstag nach Ostern wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Länder beraten, wie es weitergehen soll. Wie lange wir uns also noch an diese Regeln halten müssen, kann heute noch niemand beantworten.