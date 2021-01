Dabei sollte es in Washington eigentlich ein feierlicher Tag werden. Die Leute im dem Kapitol genannten Gebäude wollten am Mittwoch endgültig bestätigen: Der nächste Präsident der USA ist Joe Biden.

Allerdings will der bisherige Präsident Donald Trump einfach nicht eingestehen, dass er die Wahl verloren hat. Mit seinen wütenden Äußerungen fachte er seit Wochen die Wut von vielen seiner Fans an. Einige Hundert von ihnen stürmten am Mittwoch das Kapitol.

Die Gewalt hat viele Menschen erschreckt, auch etwa Politiker bei uns in Deutschland. Viele fragen sich nun, wie konnte es an diesem besonderen Ort so weit kommen? Denn das Kapitol ist so etwas wie die Mitte oder das Herz für Entscheidungen im Land USA. Dort kommen gewählte Politikerinnen und Politiker zusammen und beraten und stimmen über Gesetze ab.

Die Entscheidung über den neuen Präsidenten Joe Biden konnten die Angreifer aber nicht verhindern. Sie kam dann mit einigen Stunden Verspätung. Eine Frage ist nun, warum das Gebäude nicht genug gesichert war. Eine andere: Trägt Donald Trump eine Mitschuld, weil er die Wut angestachelt hat? Das finden jetzt sogar manche Politiker, die bisher eng mit ihm zusammengearbeitet haben.