Denn viele Leute wollen an die Strände von Nordsee und Ostsee. Das ist zwar um diese Jahreszeit häufig so. Hinzu kommt aber nun: Wegen des Coronavirus wollen mehr Menschen ihren Urlaub in Deutschland verbringen statt etwa in Spanien, Italien oder der Türkei.

Deshalb könnte es nicht nur auf den Straßen zur Küste voll werden, sondern auch am Strand. Mehrere Orte an der Ostsee wollen deshalb auch eine Internetseite einrichten. Dort soll man dann vorher sehen können, wie viel Platz ist. Schließlich gilt auch am Strand: Abstand ist wichtig, damit sich das Coronavirus nicht verbreiten kann.