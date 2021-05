In einer Höhle entdeckte ein Forscherteam Reste von Neandertalern. Foto: -/Italienisches Kulturministerium/dpa

Das Forschungsteam drang in der Guattari-Höhle in Ecken vor, die bislang in der Höhle noch nicht untersucht wurden. Sie fanden unter anderem Tierknochen und verbrannte Holzkohle. Das könnte darauf hindeuten, dass die Neandertaler eine Art Herd benutzten, um Essen zuzubereiten. Mit Hilfe der Knochen können die Forscher außerdem erkennen, wie die Umwelt und das Klima damals waren.