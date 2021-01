Im Moment ist es allerdings geschlossen wegen Corona. Doch man kann es auch so bewundern. Gerade leuchtete das Riesenrad weit sichtbar hellblau. Das ist als Dankeschön für die Mitarbeiter in den Krankenhäusern gedacht, die wegen der Corona-Krise viel Arbeit und großen Stress haben. Denn Blau ist die Farbe des Gesundheitsdienstes in Großbritannien.