In den Innenstädten ist gerade wenig los. Könnte das nach der Krise so bleiben?. Foto: Frank Molter/dpa

Viele befürchten, es könnte auch nach dem Ende der Krise so bleiben. Fachleute schätzen, dass mehr als 50 000 Geschäfte in der Krise aufgeben und schließen müssen. Denn schon vorher hatten sie es oft schwer, sich gegen den Online-Handel durchzusetzen. "Ich glaube, dass wir unsere Innenstädte umbauen müssen", sagt Gerd Landsberg. Er vertritt Städte und Gemeinden in Deutschland.

Statt Geschäften könnten zum Beispiel mehr Wohnungen entstehen. Um das zu bezahlen schlägt Gerd Landsberg eine Abgabe vor, die große Online-Händler an die Städte zahlen sollen. Die Städte sorgen nämlich dafür, dass die Auslieferung von Paketen überhaupt möglich ist. Denn sie bauen etwa Straßen oder holen den Verpackungsmüll der Menschen ab.