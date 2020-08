An Stränden und Seen passen Helfer von der DLRG auf, dass den Badenden nichts passiert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die meist ehrenamtlichen Helfer sorgen für Sicherheit etwa an Stränden am Meer und manchmal an Seen und Flüssen. Allerdings können sie nicht überall sein. Am Donnerstag berichtete die DLRG, wie es bisher mit der Sicherheit geklappt hat und wie viele Unfälle es gab.

Die gute Nachricht war: In diesem Jahr sind viel weniger Menschen beim Baden gestorben als 2019. Das hat auch mit dem nicht ganz so guten Wetter zu tun. Ein Mitarbeiter der DLRG sagte aber auch, die Leute wüssten inzwischen besser über die Gefahren Bescheid. "Es wird auf die Baderegeln geachtet."