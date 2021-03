In Deutschland gibt es fast elf Millionen Schülerinnen und Schüler. Fast alle haben in den vergangenen Monaten immer wieder zu Hause lernen müssen, weil Schulen geschlossen waren. Erst langsam öffnen sie wieder. In vielen anderen Ländern läuft aber noch immer kein Unterricht. 168 Millionen Kinder auf der ganzen Welt waren deswegen seit fast einem Jahr nicht mehr in der Schule. Diese Zahl veröffentlichte das Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch.