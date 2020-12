In diesem Frühjahr war es teilweise ungewöhnlich warm, haben Wetter-Fachleute herausgefunden. Foto: Caroline Seidel/dpa

Sie blicken manchmal aber auch zurück. Das ist ganz und gar nicht langweilig. Denn die Beobachtung des Wetters über lange Zeit verrät einiges über das Klima. Das heißt: Welche Temperaturen sind eigentlich an einem Ort normal, und wie viel regnet es zum Beispiel. In Deutschland kann man so Wetter-Daten aus knapp 140 Jahren miteinander vergleichen!

Zum Jahresende haben Fachleute nun festgestellt: 2020 war das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen. Aber zuletzt waren auch mehrere andere Jahre schon sehr warm und teilweise sehr trocken. Wissenschaftler sehen das als Zeichen, dass sich unser Klima stark verändert. Deshalb machen sich die Wetter-Fachleute auch Sorgen. Sie forderten am Mittwoch, mehr für den Klimaschutz zu tun.