Die Maske gehörte bei den Einschulungen in diesem Jahr dazu. Foto: Jörg Carstensen/dpa

752 700 Kinder sind in Deutschland eingeschult worden. In allen Bundesländern stieg die Anzahl der Schulkinder. Das liegt daran, dass es mehr Kinder gibt als in den vergangenen Jahren. Zum einen sind mehr Menschen aus dem Ausland zugewandert. Zum anderen wurden aber auch etwas mehr deutsche Erstklässler gezählt.