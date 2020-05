Um diese Geschichten geht es in der Ausstellung "Schuh-Stories". Sie startet am Dienstag im Knauf-Museum in Iphofen. Der Ort liegt im Norden von Bayern. Rund 80 Paar Schuhe sind dort zu sehen. Sie gehörten zum Beispiel berühmten Sportlern wie dem Fußballern Pelé oder Bastian Schweinsteiger. Aber auch Schuhe, die Politiker zu wichtigen Ereignissen oder Schauspielerinnen in Filmen getragen haben, sind zu sehen. So ist zum Beispiel auch ein ganz berühmter Schuh Teil der Ausstellung, nämlich der von Aschenbrödel aus dem Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel".