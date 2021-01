Die Kleidung in so einer Show wirkt aber oft auffälliger und schräger als das, was hinterher in den Läden hängt. Denn mit einer Show will man auf seine Mode-Ideen aufmerksam machen. Das helfen dann etwa verrückte Frisuren, übertriebene Schminke und andere Hingucker. Dazu gehörte wohl auch der Turnschuh als Maske, den man auf einer Modeschau in Berlin sehen konnte. Im Alltag würde die sicher niemand tragen wollen. Aber hinschauen, das macht man schon.