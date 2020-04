Aber am Mittwoch beginnt ja auch schon der April. Und zu diesem Monat passt das Wetter recht gut. Ein alter Spruch lautet: "April, April, der macht was er will!" Damit ist gemeint, dass das Wetter zu dieser Jahreszeit sehr häufig und schnell wechseln kann.

Tatsächlich können sich die Menschen im Süden von Deutschland in den nächsten Tagen auf Sonne und wärmere Temperaturen freuen. Im Norden wird es zwar trocken, aber eher wolkig. Nachts kann es an vielen Orten noch mal eisig kalt werden.