So viel Schnee gibt es in Spanien sonst nicht. Foto: Meng Dingbo/XinHua/dpa

Besonders betroffen war die Hauptstadt Madrid. Bäume knickten um, Züge und Flüge fielen aus. Mehr als tausend Menschen steckten auf den Straßen in ihren Autos fest und mussten gerettet werden.

"Ich hatte zum Glück genug Benzin und konnte immer wieder die Heizung meines Wagens anmachen", sagte eine Frau zu Reportern. So ein schlimmes Unwetter habe es in Spanien seit 50 Jahren nicht gegeben, sagte ein Politiker des Landes. Auch in den nächsten Tagen soll es in Madrid eisigkalt bleiben.