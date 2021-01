In einem Jahr soll es verboten sein, männliche Küken zu töten, weil sie später keine Eier legen können. Foto: Bernd Wüstneck/zb/dpa

Doch damit soll in einem Jahr Schluss sein! Das hat die Bundesregierung am Mittwoch in Berlin beschlossen. Ab Januar 2022 soll es dann verboten sein, männliche Küken zu töten. Sie sollen erst gar nicht aus dem Ei schlüpfen! Es ist nämlich möglich, schon lange vor dem Schlüpfen zu erkennen, ob darin ein männliches oder ein weibliches Küken heranwächst. Die Eier mit den männlichen Küken können dann aussortiert werden.

Auch ein wichtiges Gericht hatte vor einiger Zeit entschieden, dass sich bei dem Thema etwas ändern muss. Dafür muss das Tierschutzgesetz geändert werden. Dem müssen nun noch andere Politiker zustimmen. Tierschützern dauert das zu lange. Sie hätten es besser gefunden, wenn die Änderungen schneller umgesetzt werden könnten.