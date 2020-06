Schaum fliegt durch die Luft! Und aus dem Schlauch der Feuerwehrleute kommt immer mehr Nachschub. So haben die Helfer einen Brand in der Stadt Frankfurt am Main gelöscht. Dort hatte es in der Nacht zu Montag im Gebäude einer Firma gebrannt. Menschen wurden dabei zum Glück nicht ernsthaft verletzt. Aber sollte aus einem Feuerwehr-Schlauch nicht eigentlich Wasser kommen?