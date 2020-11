25 Kilogramm wog das Skelett-Kostüm. In sechs Sendungen war Sarah Lombardi damit bei "The Masked Singer" angetreten. Am Dienstagabend durfte sie es nun endlich ausziehen: als letzte aller Teilnehmer und damit als Siegerin. "Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich hier auf dieser Bühne stehen durfte", freute sich die Sängerin.