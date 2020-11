Die Corona-Regeln werden also strenger und gelten länger. Das hat die Regierung am Mittwochabend mit den Bundesländern besprochen und entschieden. Denn es stecken sich zu viele Leute mit dem Virus an.

Kanzlerin Angela Merkel bat am Donnerstag um Verständnis für die Einschränkungen: "Gerade jetzt, da wir so viel an Weihnachten und an den kommenden Jahreswechsel denken, wünsche ich mir und wünsche ich uns allen, dass wir mehr denn je miteinander und füreinander einstehen", sagte sie. "Wenn wir das beherzigen, werden wir aus der Krise kommen."

Einige Politiker widersprachen ihr aber. Sie meinten etwa: Es bringe nichts, weniger Kunden zugleich im Geschäft einkaufen zu lassen.

Zu Weihnachten und Silvester sollen die Regeln etwas gelockert werden. Dann dürfen sich zum Beispiel zehn statt fünf Leute zu Hause treffen. Mit dem gemeinsamen Feiern auf den Straßen und Plätzen an Silvester wird es aber nichts.