So ein Radweg klingt merkwürdig für dich? In der Stadt Cloppenburg im Bundesland Niedersachsen ist aber trotzdem einer so gebaut worden. Die Stadt sagt, es sei nicht anders gegangen. Die Straße sei zu schmal für einen Radweg, der ganz durchgeht.

Ein Experte für Radwege meint dagegen, ein Radweg mit so vielen Unterbrechungen sei Unsinn. Er sagt: "Stell' dir mal vor, ein Autofahrer müsste nach 20 Metern immer wieder die Straße verlassen - das gäbe doch einen Höllenaufstand."