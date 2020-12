Das ist keine normale Schreibmaschine. Dieses Gerät verwandelt Texte in Geheimschriften. Foto: Florian Huber/submaris/dpa

Die Maschine heißt Enigma. Übersetzt bedeutet das Rätsel. Denn sie diente dazu, Geheimschriften zu erstellen. Dazu verwandelte das Gerät Texte scheinbar in ein Durcheinander. Aber eine Enigma konnte so ein Durcheinander auch wieder in den richtigen Text umwandeln.

Erfunden hat sie ein Deutscher vor etwa 100 Jahren. Benutzt wurde sie dann vor allem im Zweiten Weltkrieg vom Militär. Heute findet man eine Enigma nur noch etwa im Museum.

Aber Taucher in der Ostsee erlebten jetzt eine große Überraschung: In einem Netz hatte sich genauso ein Gerät verfangen. Es lag wohl Jahrzehnte im Wasser und sieht ziemlich vergammelt aus, aber auch geheimnisvoll!